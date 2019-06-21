Моделирование и дизайн уровней

Разработка игр:

Длительный опыт создания игр в Unity 3D (2D, 3D. UI, particle systems, анимация, создание уровней). Опыт создания игра на Android и на PC.

Программирование:

Strong Junior C# (написание скриптов, отладка ошибок кода, умение копаться в чужом коде).

HTML

Присутствуют базовые знания по C++, Java, JavaScript

3D:

Навыки моделирования для игр в 3D Studio Max.

Навыки создания текстур в Substance Painter, Substance Designer

Графические навыки:

Рисую от руки (портреты с фотографий, пейзажи, абстракция, мультипликация).

Уверенно владею Adobe Photoshop CС. Есть опыт создания графики для игр: спрайтов, иконок, текстур.

Опыт работы в Adobe InDesign CC. Создание баннеров, визиток, плакатов, обложек для журналов, верстка книг и журналов.

Базовые компьютерные навыки:

Владею компьютером на продвинутом уровне. Обладаю навыком слепого десятипальцевого набора на клавиатуре Русского, Украинского и Английского языков.

Есть опыт работы в Adobe Audition CC и Adobe Premier CC.

Образование:

Бакалавр иностранной филологии (Харьковская Гуманитарная Педагогическая Академия). Год окончания: 2019.

Владения языками:

Английский язык - Upper-intermediate (B2 = выше среднего). Есть опыт общения с носителями языка.

Французский язык - Debutant (A1 = элементарный уровень).

Русский - родной.

Украинский - свободно.

О себе:

Занимаюсь созданием компьютерных игр. Активно изучаю C++, Java, совершенствую Английский и Французский языки. Интересуюсь саморазвитием. Обожаю создавать игры, текстуры, уровни.

Мечтатель. Позитивное отношение к жизни, открытость и желание учиться новому. Отсутствуют вредные привычки. Моё кредо - это максимальное качество моего продукта.