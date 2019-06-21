Разработка игр:
Длительный опыт создания игр в Unity 3D (2D, 3D. UI, particle systems, анимация, создание уровней). Опыт создания игра на Android и на PC.
Программирование:
Strong Junior C# (написание скриптов, отладка ошибок кода, умение копаться в чужом коде).
HTML
Присутствуют базовые знания по C++, Java, JavaScript
3D:
Навыки моделирования для игр в 3D Studio Max.
Навыки создания текстур в Substance Painter, Substance Designer
Графические навыки:
Рисую от руки (портреты с фотографий, пейзажи, абстракция, мультипликация).
Уверенно владею Adobe Photoshop CС. Есть опыт создания графики для игр: спрайтов, иконок, текстур.
Опыт работы в Adobe InDesign CC. Создание баннеров, визиток, плакатов, обложек для журналов, верстка книг и журналов.
Базовые компьютерные навыки:
Владею компьютером на продвинутом уровне. Обладаю навыком слепого десятипальцевого набора на клавиатуре Русского, Украинского и Английского языков.
Есть опыт работы в Adobe Audition CC и Adobe Premier CC.
Образование:
Бакалавр иностранной филологии (Харьковская Гуманитарная Педагогическая Академия). Год окончания: 2019.
Владения языками:
Английский язык - Upper-intermediate (B2 = выше среднего). Есть опыт общения с носителями языка.
Французский язык - Debutant (A1 = элементарный уровень).
Русский - родной.
Украинский - свободно.
О себе:
Занимаюсь созданием компьютерных игр. Активно изучаю C++, Java, совершенствую Английский и Французский языки. Интересуюсь саморазвитием. Обожаю создавать игры, текстуры, уровни.
Мечтатель. Позитивное отношение к жизни, открытость и желание учиться новому. Отсутствуют вредные привычки. Моё кредо - это максимальное качество моего продукта.