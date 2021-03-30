kozmina_alina

Ангелина kozmina_alina

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Переводчик английский, немецкий языки

Образование

Годы учебы: 2009-2014Учебное заведение: СПБГЭУСпециальность: Экономика именеджмент в строительстве  Годы учебы: 2014-2017Учебное заведение: СПБГУСпециальность: Лингвистика имежъязыковая коммуникация. (Специальность – перевод) по профилю английский

язык.   ПрофессиональныенавыкиАнглийский язык – уровень UpperIntermediate. В 2012 году получен сертификат FCE. В 2014 году ездила по обмену вСША (Нью-Йорк), где также улучшала свои знания иностранного языка.