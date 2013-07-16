kozunoff

Николай kozunoff

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Сделать систему для заполнения анкет на сторонних сайтах (API)

    Здравствуйте! Задача: Есть сайт (предположим на wordpress) необходимо написать код формы для заемщиков, которую можно размещать на данном сайте, чтобы данная форма взаимодействовала с офферами (представленными на сайте ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка приложения для мобильных телефонов (Android, iOS, WP)

    Здравствуйте! Необходимо разработать приложение для смартфонов (все операционные системы) (черный список) Примерное ТЗ: 1) Разработать серверную и клиентскую часть приложения для мобильных телефонов (Android, iOS, Windows Phone) ...

    AndroidiOSWordPress
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо внести правку в Wordpress

    Здравствуйте! Необходимо внести правки на сайте, на CMS Wordpress, используемая тема: Catch Box Версия: 3.5 Сам сайт: http://prombiz.me/ Задача: сделать,чтобы на главной странице отображались только заголовки ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить директ

    Здравствуйте! Необходимо настроить Яндекс Директ для 2-х сайтов (лендосов) тематика: маркетинговые исследования, анализ рынка. Один из сайтов: http://gq-market.ru/mi/ От Вас: условия,стоимость, сроки исполнения.

    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн продающей страницы

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн продающей страницы. Тематика: метизы и крепеж, оптовые поставки, производство под заказа. Работаем по всей РФ и СНГ. От Вас стоимость, сроки и ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен логотип

    Здравствуйте! Нужно разработать логотип для некоммерческой организации "Созидание" Основное направление: работа с молодежью. Как отразить смысл я точно не знаю, напишу, как, я это вижу: занять ...

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать название для некоммерческой организации

    Здравствуйте, Уважаемые Друзья! Необходимо придумать название для некоммерческой организации, основными направлениями будут: установка детских площадок, организация досуга для подростков, организация бесплатных спортзалов и проч. Регион: Сибирь, Кемеровская область.

    Нейминг и Слоганы13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо разработать Логотип, Печать, Визитку

    Здравствуйте! Необходимо разработать Логотип, Печать, Визитку Название компании: ООО "Трейдер" Виды деятельности: производство/продажа/аренда строительного оборудования/спецтехники, лизинг, продажа морских контейнеров. Обязательно: указывайте сроки, стоимость, ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Запуск и поддержка рекламной кампании в Я.Д.

    Здравствуйте! Необходимо создать, запустить и поддерживать рекламную компанию в яндекс директ для сайта: http://kapitalstroy42.ru/ Основной упор делаем на продаже вагончиков и их аренде, в дальнейшем с добавлением разделов (морские ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продающий текст

    Здравствуйте! Нужно написать текст, простой, но цепляющий, в большей степени это не текст, а скажем так перечисление, того, что люди получать посетив наш семинар. Сайт семинара, чтобы понять суть ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание рекламной кампании в Я-директ

    Здравствуйте! Необходимо создать и настроить компанию, составить объявления, подобрать ключивики для семинара, который состоится 9 ноября в Новосибирске. От Вас: 1. Сроки 2. Стоимость, условия ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 2 небольших емких текста, тематика: стройматериалы

    Здравствуйте! Необходимо написать 2 небольших текста, в которых описывается преимущество работы с нашей системой, и соответственно призывающие к регистрации и использованию! От Вас сроки и стоимость! ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать сайт-доску объявлений (с минимум функций)

    Необходимо сделать сайт-доску объявлений по коммерческой недвижимости, пример во вложении. Минимальный набор функций, но, обязательно предусмотреть возможность доработки и усложнения ресурса. 100% постоплата, чз электронные деньги. ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продающее письмо

    Здравствуйте! Необходимо составить продающее письмо, которое будет рассылаться "на холодную", цель продажа (физического товара оптом). Тема: оптовые поставки чехлов и аксессуаров для продукции Apple. Клиенты: интернет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продающий текст на главную страницу сайта

    Здравствуйте! Необходимо написать продающий текст на главную страницу сайта. Тема: оптовые поставки чехлов и аксессуаров для продукции Apple. Клиенты: интернет магазины, офф-лайн магазины, магазины телефонов и ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Легкий и простой дизайн сайта

    Здравствуйте! Нужен простой дизайн сайта базы коммерческой недвижимости, в прикрепленном файле набросок, того как мы это видим. От Вас стоимость и сроки (также примеры Ваших работ) ...

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Anastasia_lev
Анастасия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Продающий текст
Хороший заказчик - рекомендую!
Сотрудничеством доволен! Быстро, качественно, то, что нужно!
Ответный отзыв
Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Продающий текст
Интересное задание, быстрая оплата - сотрудничеством доволен!
Отличный исполнитель, качественно, быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
12 лет назад
2 небольших емких текста, тематика: стройматериалы
Спасибо за четкое ТЗ и быструю оплату!!! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Отличный исполнитель! Быстро была понята задача и исполнена! Четко и быстро! Спасибо! :)
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Продающее письмо
Доволен сотрудничеством с Николаем. Очень положительный во всех аспектах заказчик. Рекомендую к сотрудничеству :)
Все выполнено на высшем уровне и в указанный срок! Всегда на связи, оперативные ответы, молниеносные корректировки в тексте! Большое спасибо! Теперь, только к Вам!
Ответный отзыв
Yuristka92
Виктория 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг ~3000 символов без пробелов
Отличный заказчик! Приятно работать. Своевременная оплата, чётко поставленное задание.
Сотрудничеством доволен на все 100%! Как и заявляла Виктория: качественно и быстро! Подпишусь под каждым словом! Самое смешное, что текст получился у Виктории гораздо лучше, чем исходный!
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