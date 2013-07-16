Здравствуйте! Задача: Есть сайт (предположим на wordpress) необходимо написать код формы для заемщиков, которую можно размещать на данном сайте, чтобы данная форма взаимодействовала с офферами (представленными на сайте ...
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Здравствуйте! Необходимо разработать приложение для смартфонов (все операционные системы) (черный список) Примерное ТЗ: 1) Разработать серверную и клиентскую часть приложения для мобильных телефонов (Android, iOS, Windows Phone) ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо внести правки на сайте, на CMS Wordpress, используемая тема: Catch Box Версия: 3.5 Сам сайт: http://prombiz.me/ Задача: сделать,чтобы на главной странице отображались только заголовки ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо настроить Яндекс Директ для 2-х сайтов (лендосов) тематика: маркетинговые исследования, анализ рынка. Один из сайтов: http://gq-market.ru/mi/ От Вас: условия,стоимость, сроки исполнения.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн продающей страницы. Тематика: метизы и крепеж, оптовые поставки, производство под заказа. Работаем по всей РФ и СНГ. От Вас стоимость, сроки и ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать логотип для некоммерческой организации "Созидание" Основное направление: работа с молодежью. Как отразить смысл я точно не знаю, напишу, как, я это вижу: занять ...Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Друзья! Необходимо придумать название для некоммерческой организации, основными направлениями будут: установка детских площадок, организация досуга для подростков, организация бесплатных спортзалов и проч. Регион: Сибирь, Кемеровская область.Нейминг и Слоганы13 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать Логотип, Печать, Визитку Название компании: ООО "Трейдер" Виды деятельности: производство/продажа/аренда строительного оборудования/спецтехники, лизинг, продажа морских контейнеров. Обязательно: указывайте сроки, стоимость, ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Существует сайт: http://kapitalstroy42.ru/ Необходимо на его базе, или с полного нуля сделать сайт, который будет продавать! Продавать все, что есть в разделе услуги! От Вас: ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать, запустить и поддерживать рекламную компанию в яндекс директ для сайта: http://kapitalstroy42.ru/ Основной упор делаем на продаже вагончиков и их аренде, в дальнейшем с добавлением разделов (морские ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать текст, простой, но цепляющий, в большей степени это не текст, а скажем так перечисление, того, что люди получать посетив наш семинар. Сайт семинара, чтобы понять суть ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать и настроить компанию, составить объявления, подобрать ключивики для семинара, который состоится 9 ноября в Новосибирске. От Вас: 1. Сроки 2. Стоимость, условия ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! 9 ноября состоится семинар, который необходимо продвигать через соц. сеть "Вконтакте". Тема семинара: построение бизнеса с 0 (Название будет дано позже). От Вас: ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать 2 небольших текста, в которых описывается преимущество работы с нашей системой, и соответственно призывающие к регистрации и использованию! От Вас сроки и стоимость! ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сделать сайт-доску объявлений по коммерческой недвижимости, пример во вложении. Минимальный набор функций, но, обязательно предусмотреть возможность доработки и усложнения ресурса. 100% постоплата, чз электронные деньги. ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо составить продающее письмо, которое будет рассылаться "на холодную", цель продажа (физического товара оптом). Тема: оптовые поставки чехлов и аксессуаров для продукции Apple. Клиенты: интернет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать продающий текст на главную страницу сайта. Тема: оптовые поставки чехлов и аксессуаров для продукции Apple. Клиенты: интернет магазины, офф-лайн магазины, магазины телефонов и ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать форму поиска на сайте, под управлением CMS Open Real Estate, разработанное на Yii CMF. От Вас сроки, стоимость.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для строительной компании. От Вас: сроки, стоимость, примеры работ!Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужен простой дизайн сайта базы коммерческой недвижимости, в прикрепленном файле набросок, того как мы это видим. От Вас стоимость и сроки (также примеры Ваших работ) ...Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт12 лет назад