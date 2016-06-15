kozzgsf7947

Фамилия: Савельев
Имя: Александр
Адрес: Прага, Чехия.
E-mail: [email protected]
Скайп: aleksandra.s.praha
Тел: +420 774 621 046
Сайт: http://online-shop-translator.weebly.com/
!!Пожалуйста, обращайтесь по Скайпу или интернет-почте!!
Образование: высшее техническое образование (высшее военное училище в СПб).
Опыт работы:
С 1995 года работаю в области переводов.
5 лет жил и работал в Скандинавии, изучал норвежский и шведский языки.
3 года занимался переводами в сфере авиапроизводства.
В настоящее время живу и работаю в Праге (Чехия), выполняю удаленные письменные переводы с/на: русский, английский, чешский, шведский, норвежский по следующим тематикам:
- описательные тексты общего содержания, корреспонденция, деловая переписка;
- инструкции по эксплуатации товаров, руководства для пользователей;
- технические тексты;
- авиапроизводство;
- договоры;
- нефтегазовая тематика;
- морское дело: безопасность плавания, обучение экипажей судов, агентирование судов;
- описание товаров на сайтах интернет-магазинов;
- одежда, обувь;
- логистика, закупки материалов, поставки, планирование;
- другое (финансы, IT, и т.д.) - нужно смотреть по факту.
Пишите - обсудим, найдем решение!
Важно: коллега-лингвист выполняет качественные переводы любого содержания с / на русский – украинский.
Моя работа отличается качеством и ответственностью перед заказчиком.