kozzgsf7947

письменные переводы: русский, английский, чешский, шведский, норвежский

Фамилия: Савельев

Имя: Александр

Адрес: Прага, Чехия.

E-mail: [email protected]

Скайп: aleksandra.s.praha

Тел: +420 774 621 046

Сайт: http://online-shop-translator.weebly.com/

!!Пожалуйста, обращайтесь по Скайпу или интернет-почте!!

Образование: высшее техническое образование (высшее военное училище в СПб).

Опыт работы:

С 1995 года работаю в области переводов.

5 лет жил и работал в Скандинавии, изучал норвежский и шведский языки.

3 года занимался переводами в сфере авиапроизводства.

В настоящее время живу и работаю в Праге (Чехия), выполняю удаленные письменные переводы с/на: русский, английский, чешский, шведский, норвежский по следующим тематикам:

- описательные тексты общего содержания, корреспонденция, деловая переписка;

- инструкции по эксплуатации товаров, руководства для пользователей;

- технические тексты;

- авиапроизводство;

- договоры;

- нефтегазовая тематика;

- морское дело: безопасность плавания, обучение экипажей судов, агентирование судов;

- описание товаров на сайтах интернет-магазинов;

- одежда, обувь;

- логистика, закупки материалов, поставки, планирование;

- другое (финансы, IT, и т.д.) - нужно смотреть по факту.

Пишите - обсудим, найдем решение!

Важно: коллега-лингвист выполняет качественные переводы любого содержания с / на русский – украинский.

Моя работа отличается качеством и ответственностью перед заказчиком.