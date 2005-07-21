Предлагаю услуги профессионального дизайнера.
Коротко о себе:
Проживаю в России, г.Волгоград.
Не замужем, детей нет. Дизайнером в сфере удалённых работ для сети Интернет уже 2-ой год.
До этого работала в известной рекламной Компании "КС-1".
Профессионально владею всеми обще известными графическими пакетами:
CorelDRAW, всем семейством Adobe, и Т.Д.
Предлагаю широкий спектр услуг для своих клиентов.
Предлагаю разработку фирменного стиля, Логотипов, Рекламные блоки для журналов, буклеты, визитки, флаера,
разработка товарной упаковки.