Предлагаю услуги профессионального дизайнера.

Коротко о себе:

Проживаю в России, г.Волгоград.

Не замужем, детей нет. Дизайнером в сфере удалённых работ для сети Интернет уже 2-ой год.

До этого работала в известной рекламной Компании "КС-1".

Профессионально владею всеми обще известными графическими пакетами:

CorelDRAW, всем семейством Adobe, и Т.Д.

Предлагаю широкий спектр услуг для своих клиентов.

Предлагаю разработку фирменного стиля, Логотипов, Рекламные блоки для журналов, буклеты, визитки, флаера,

разработка товарной упаковки.