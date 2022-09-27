kpaatni0902

Junior графический дизайнер

Целеустремленный, искренне любящий свое дело junior графический дизайнер с невероятным желанием учиться новому. В возрасте 16 лет я самостоятельно освоила Adobe Photoshop и подтянула английский язык до уровня C1, после чего год жила в США, получив там своё первое предложение по разработке дизайна для стартапа. В постоянно меняющейся сфере дизайна, я стараюсь следить за трендами, придумывая новые, актуальные решения для самых разных проблем. Используя комбинацию своих “hard” и “soft” навыков, я стремлюсь делать жизни людей лучше.

Hard skills: Работа в графических редакторах: Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator, Canva; Знание основ и принципов дизайна; Понимание типографики; Владение английским языком на уровне C1.

Soft skills: Гибкость и тайм-менеджмент; Креативность; Ответственность; Желание учиться новому; Коммуникативные навыки; Внимание к деталям.