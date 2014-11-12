Опыт работы
2013-2014г
ТСМ
(Рекламное агентство. Продажа и ремонт компьютерной техники)
(г.Смела, ул.Свердлова 91б) … графический дизайнер
Функциональные обязанности:
- Разработка дизайнерских макетов
- Прием клиентских заказов
- Рассылка коммерческих предложений по электронной почте
Образование
… Черкасский государственный бизнес-колледж.
каф. Графического дизайна
художник-дизайнер
Награды
…диплом за лучшее визуальное раскрытие темы на конкурсе: «Паллиативная и хосписная помощь онкобольным»
Участие в творческом конкурсе «Три крапки»
2009-2013г
…Национальная академия руководительных кадров культуры и искусств
Графический дизайн и реклама
… (2013 –2015)
Профессиональные
навыки
… опытный пользователь ПК. Знание программ: Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Microsoft office.
… знание иностранных языков: русский, английский со словарем
Личные качества
… Ответственная, коммуникабельная, креативная, пунктуальная, быстро учусь новому.
- не замужем, детей нет
- имеется водительское удостоверение.
- Ссылки на дизайн сайтов141 просмотр
- Меню Паб225 просмотров
- Наружная реклама236 просмотров
- Фирменный стиль СТБ284 просмотра
- Лого139 просмотров
- Визитки178 просмотров
- Плакаты132 просмотра
- Шрифты874 просмотра
- Фирменный стиль к интернет-магазину цифровой техн.178 просмотров
- Фирменный стиль к выставке упаковки198 просмотров
- Фирменный стиль к торговой марке167 просмотров
- Газета "Мой город"152 просмотра