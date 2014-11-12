Разработка дизайнерских макетов, логотипов, фирменных стилей.

Опыт работы

2013-2014г

ТСМ

(Рекламное агентство. Продажа и ремонт компьютерной техники)

(г.Смела, ул.Свердлова 91б) … графический дизайнер

Функциональные обязанности:

- Разработка дизайнерских макетов

- Прием клиентских заказов

- Рассылка коммерческих предложений по электронной почте

Образование

… Черкасский государственный бизнес-колледж.

каф. Графического дизайна

художник-дизайнер

Награды

…диплом за лучшее визуальное раскрытие темы на конкурсе: «Паллиативная и хосписная помощь онкобольным»

Участие в творческом конкурсе «Три крапки»

2009-2013г

…Национальная академия руководительных кадров культуры и искусств

Графический дизайн и реклама

… (2013 –2015)

Профессиональные

навыки

… опытный пользователь ПК. Знание программ: Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Microsoft office.

… знание иностранных языков: русский, английский со словарем

Личные качества

… Ответственная, коммуникабельная, креативная, пунктуальная, быстро учусь новому.

- не замужем, детей нет

- имеется водительское удостоверение.