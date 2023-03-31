Веб-дизайнер

Портфолио с иллюстрациями в Instagram: https://www.instagram.com/design.senia/

Здравствуйте! Меня зовут Ксения, я являюсь Веб-дизайнером, готова быстро и качественно выполнить Ваш заказ.

Инструменты:

Владею Figma, Photoshop, Illustrator.

Что я умею:

Веб-дизайн (лендинги, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайты визитки, многостраничные сайты и т.д.);

Создание прототипов (в том числе и кликабельных);

Баннеры, креативы для сайта и социальных сетей (статика);

Отрисовка и редактирование векторных иллюстраций;

Имею опыт работы с реальным заказчиком, мною были проведены все этапы: от составления брифа, создания логотипа, до разработки дизайна сайта, написания текстов и передачи в верстку.

Почему работать со мной выгодно:

- Бесплатные правки;

- Работаю по минимальной предоплате, в случае, если дизайн Вам не понравился - предоплата возвращается;

- Всегда на связи, даже после завершения работы с Вами;