Веб-дизайнер
Портфолио с иллюстрациями в Instagram: https://www.instagram.com/design.senia/
Здравствуйте! Меня зовут Ксения, я являюсь Веб-дизайнером, готова быстро и качественно выполнить Ваш заказ.
Инструменты:
Владею Figma, Photoshop, Illustrator.
Что я умею:
- Веб-дизайн (лендинги, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайты визитки, многостраничные сайты и т.д.);
- Создание прототипов (в том числе и кликабельных);
- Баннеры, креативы для сайта и социальных сетей (статика);
- Отрисовка и редактирование векторных иллюстраций;
Почему работать со мной выгодно:
- Бесплатные правки;
- Работаю по минимальной предоплате, в случае, если дизайн Вам не понравился - предоплата возвращается;
- Всегда на связи, даже после завершения работы с Вами;
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Векторные иллюстрации15 просмотров
- Banners | Рекламные баннеры для Инстаграм19 просмотров
- Landing page для агентства авторских туров16 просмотров
- Сайт для музыкальной школы «Музыкалка»18 просмотров