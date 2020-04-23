Опыт в веб-разработке - с 2011 года.

Занимаюсь разработкой сайтов "под ключ" - сайты-визитки, корпоративные сайты, интернет-магазины, лэндинги.

В работе использую CMF MODX и CMS OpenCart .

Разрабатывая сайты, я не использую универсальные шаблоны с кучей ненужного функционала на все случаи жизни. Внедряю только те функции, которые нужны клиенту, минимизирую и оптимизирую код, скрипты, стили и изображения. Благодаря такому подходу, мои сайты работают очень быстро и в сервисе Google PageSpeed Insights набирают от 90 до 100 баллов.

Сайты разрабатываю с адаптивным дизайном. Таким образом, они правильно отображаются на всех видах устройств и с различными разрешениями экранов, будь то мобильный телефон, планшет, телевизор или ноутбук.

Все сайты, разработанные мной, подготовлены для продвижения.

В работе используются современные технологии веб-разработки - PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3.