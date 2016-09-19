- Профайл.

• Я, Лунёв Сергей, фриланс веб-дизайнер, занимаюсь разработкой, оформлением, созданием сайтов.

• Основная сфера моей деятельности - графический дизайн.

• Суть моей работы состоит в создании красивого, оригинального и функционального сайта.

- Схема работы со мной.

• Я требую 50% предоплату своей работы со всех клиентов.

• Каждый заказ обсуждаю с клиентом по icq/skype или электронной почте, после чего клиент получает эскизы дизайна.

• После чего происходит окончательное утверждение проекта.

• Оплатить проект можно электронным платежом в системе WebMoney(WMR,WMZ),а так же (Яденьги).

- Список предлагаемых услуг:

• Анимация

• Баннеры

• Логотипы

• Полиграфия

• Наружная реклама

• Дизайн продукции

• Фирменный стиль

• Обработка фотографий

- Какую работу не выполняю.

• Не выполняю любой графический заказ, который относится порнографии, эротике, политике, религии, магии!

• С Уважением, kr1d.