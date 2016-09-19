- Профайл.
• Я, Лунёв Сергей, фриланс веб-дизайнер, занимаюсь разработкой, оформлением, созданием сайтов.
• Основная сфера моей деятельности - графический дизайн.
• Суть моей работы состоит в создании красивого, оригинального и функционального сайта.
- Схема работы со мной.
• Я требую 50% предоплату своей работы со всех клиентов.
• Каждый заказ обсуждаю с клиентом по icq/skype или электронной почте, после чего клиент получает эскизы дизайна.
• После чего происходит окончательное утверждение проекта.
• Оплатить проект можно электронным платежом в системе WebMoney(WMR,WMZ),а так же (Яденьги).
- Список предлагаемых услуг:
• Анимация
• Баннеры
• Логотипы
• Полиграфия
• Наружная реклама
• Дизайн продукции
• Фирменный стиль
• Обработка фотографий
- Какую работу не выполняю.
• Не выполняю любой графический заказ, который относится порнографии, эротике, политике, религии, магии!
• С Уважением, kr1d.
- Логотип Masters Designs101 просмотр