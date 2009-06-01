Опыт работы —
06.2009 - по настоящее время, 3 года и 1 месяц
Фотограф-дизайнер (Стажер, начало карьеры)
Частная фирма
Дизайн
Дизайн обложек альбомов музыкальных групп.
Фотосессии групп в разных стилях.
06.2009 - по настоящее время, 3 года и 1 месяц
Фотограф-дизайнер (Стажер, начало карьеры)
Частная фирма
Дизайн
Фото в студии, пленер, свадебная съёмка
Обработка фотографий, цвето-коррекция, создания коллажей
06.2011 - по настоящее время, 1 год и 1 месяц
Специалист ОС (Квалифицированный специалист)
ЗАО Реалтех
Государственная служба, некоммерческие организации
Специалист отдела сканирования
09.2008 - 06.2010, 1 год и 9 месяцев
Продавец-Консультант (Квалифицированный специалист)
Ооо Райз
Продажи
Администратор
Профессиональные навыки —
- Знание графических редакторов, в частности Adobe Photoshop, Coreal,Illustrator
LightRoom
- Уверенный пользователь ПК
- Умение работать со студийным светом
- Умение работать с графическими планшетами
- Рисование от руки
Ответственная, коммуникабельная, легко обучаемая, стремление к
профессиональному и карьерному росту.
http://moi2m.livejournal.com/28410.html - Интервью
Английский — Начальный
Водительские права — B
Есть личный автомобиль
Портфолио:
Http://www.superjob.ru/albums/71057/
Образование —
Неоконч. высшее
лицей "Купчино"
Художник оформительских работ, 2010
СУ РАО
Искусств; Дизайн и компьютерноая графика, 2014