Опыт работы —

06.2009 - по настоящее время, 3 года и 1 месяц

Фотограф-дизайнер (Стажер, начало карьеры)

Частная фирма

Дизайн

Дизайн обложек альбомов музыкальных групп.

Фотосессии групп в разных стилях.

06.2009 - по настоящее время, 3 года и 1 месяц

Фотограф-дизайнер (Стажер, начало карьеры)

Частная фирма

Дизайн

Фото в студии, пленер, свадебная съёмка

Обработка фотографий, цвето-коррекция, создания коллажей

06.2011 - по настоящее время, 1 год и 1 месяц

Специалист ОС (Квалифицированный специалист)

ЗАО Реалтех

Государственная служба, некоммерческие организации

Специалист отдела сканирования

09.2008 - 06.2010, 1 год и 9 месяцев

Продавец-Консультант (Квалифицированный специалист)

Ооо Райз

Продажи

Администратор

Профессиональные навыки —

- Знание графических редакторов, в частности Adobe Photoshop, Coreal,Illustrator

LightRoom

- Уверенный пользователь ПК

- Умение работать со студийным светом

- Умение работать с графическими планшетами

- Рисование от руки

Ответственная, коммуникабельная, легко обучаемая, стремление к

профессиональному и карьерному росту.

http://moi2m.livejournal.com/28410.html - Интервью

Английский — Начальный

Водительские права — B

Есть личный автомобиль

Портфолио:

Http://www.superjob.ru/albums/71057/

Образование —

Неоконч. высшее

лицей "Купчино"

Художник оформительских работ, 2010

СУ РАО

Искусств; Дизайн и компьютерноая графика, 2014