kra_savchenko

🔥Не просто SEO, а SEO для роста клиентов и продаж

Меня зовут Света, мне 32 года, и признаюсь - я люблю SEO:)

А люблю за то, что SEO дает возможность развиваться бизнесу клиента.

В интернет-маркетинге я с 2011 года, из них 5 лет - SEO-специалист в топовом агенстве Netpeak.

Работала с более чем 50 проектами самых разных тематик в качестве ведущего seo-специалиста (в частности, с брендами ШипШина, Steko и др.), участвовала в продвижении крупных проектов (olx.ua).

Есть опыт работы и успешные кейсы для сайтов в различных областях - авто (шины, диски, запчасти), подарки, недвижимость, мебель, спорттовары, грузоперевозки, юридические услуги и многие др.;

Горжусь успешными кейсами оптимизации сайтов, в частности есть примеры роста органического трафика на 300% и увеличения количества транзакций из органики в 4 раза для интернет-магазина.

👍Чем я могу помочь вашему бизнесу:

Моя задача - это не красивые обещания про попадание в топ, продвижение ради продвижения и т.п.

Моя задача - помочь вашему бизнесу в привлечении новых клиентов, увеличении количества продаж, повысить узнаваемость бренда и компании. И каждую задачу я делаю так, чтобы это дало максимальный результат.

Собственно что я могу сделать:

СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА И МЕТАДАННЫЕ (title, description, H1)

- составлю максимально полное семантического ядра для вашего сайта или для отдельных страниц;

- на основе семантики подготовлю корректную структуру сайта (в табличном виде в google docs + в графическом виде - схематическое изображение);

- найду недостающие ключевые запросы для семантического ядра сайта (на основе которых можно будет расширить структуру сайта - создать дополнительные страницы и привлечь дополнительный трафик);

- напишу для страниц сайта такие title, description, H1, которые будут привлекать максимум органического трафика из поисковых систем и внимание пользователей в выдаче (им захочется кликнуть и зайти на ваш сайт);

Оптимизация компании в Google My Business

- проведу аудит текущего профиля и подготовлю рекомендации по оптимизации профиля вашей компании в Google My Business (можно сделать это на вашей стороне, или сделаю я с доступом к администрированию вашего профиля);

- оптимизирую профиль вашей компании так, чтобы он привлекал максимум клиентов из Google;

- буду вести на регулярной основе профиль в Google My Business (добавление записей, наполнение контентом, работа с отзывами и тп).

БЛОГ

Блог для сайта - отличная возможность привлечь новых пользователей по информационным запросам, часть из которых могут конвертироваться в клиентов. Кроме того, это отличный способ увеличить узнаваемость бренда и доверие к вашей компании/сайту.

Помогу развить блог вашего корпоративного сайта или интернет-магазина:

- подготовлю ключевые слова для статей;

- составлю ТЗ на написание текстов + проведу обучение написанию и оптимизации текстов (для ваших копирайтеров или по договоренности - буду привлекать сторонних копирайтеров);

- подготовлю контент-план для блога для регулярного наполнения статьями.

SEO-аудит

- проведу глубокий SEO аудит вашего сайта;

- найду ошибки, которые мешают сайту продвинуться в поисковых системах, и дам рекомендации по их исправлению;- подготовлю ТЗ по эффективной оптимизации сайта

- расскажу, что сделать, чтобы поисковые системы больше доверяли вашему сайту и вы могли получать максимум органического трафика/клиентов/продаж/прибыли.

Что вы получите на выходе? Документ с подробным планом действий, при выполнении которых получите оптимизированный сайт, который полюбят поисковые системы.

SEO на этапе разработки

Подготовлю ТЗ для создания сайта еще до его запуска:

- составлю корректную структуру на основе семантического ядра, распределю ключевые запросы по посадочным страницам;

- подготовлю рекомендации по оптимизации сайта, чтобы после запуска он мог максимально быстро "набрать обороты" и конкурировать в выдаче поисковых систем.

Что вы получите на выходе? Полное ТЗ для создания сайта, при выполнении которого получите оптимизированный сайт, который учитывает все требования поисковых систем.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

- проанализирую ваших конкурентов (по вашему списку или подготовлю самостоятельно), на основе анализа подготовлю рекомендации для вашего сайта - что сделать/как оптимизировать сайт, чтобы не отставать от конкурентов и не терять клиентов;- найду точки роста для вашего сайта;

- разработаю стратегию по развитию и продвижению сайта.

Еще много чего могу сделать полезного, чтобы ваш сайт любили поисковые системы, поэтому если есть запрос по темам, которые здесь не описаны - смело пишите, обсудим, как минимум помогу советом)

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Буду рада долгосрочному сотрудничеству!