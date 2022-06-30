Контент фотограф и видеомейкер Владивосток

Добрый день)

Я фотограф, занимаюсь съёмками для личных блогов и брендов, изучаю мобильную видеосъёмку.

Есть опыт работы 3 мес. в SMM-агентстве.

Также 1,5 года работаю в сфере графического дизайна

Какую проблему я могу решить:

-анализ ЦА для соц.сетей.

-подбор хештегов для соц.сетей

-контент- съёмка предметная(для бизнеса) или для личного блога, если вы эскперт или просто ведете блог.

-индивидуальная фотосъёмка.

-съёмка и монтаж видео для соц.сетей

-дизайн: фирменный стиль, прайсы и тд.