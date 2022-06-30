Контент фотограф и видеомейкер Владивосток
Добрый день)
Я фотограф, занимаюсь съёмками для личных блогов и брендов, изучаю мобильную видеосъёмку.
Есть опыт работы 3 мес. в SMM-агентстве.
Также 1,5 года работаю в сфере графического дизайна
Какую проблему я могу решить:
-анализ ЦА для соц.сетей.
-подбор хештегов для соц.сетей
-контент- съёмка предметная(для бизнеса) или для личного блога, если вы эскперт или просто ведете блог.
-индивидуальная фотосъёмка.
-съёмка и монтаж видео для соц.сетей
-дизайн: фирменный стиль, прайсы и тд.
Я против войны в Украине!