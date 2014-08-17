krabik1312

Качественный копирайт на постоянной основе

Опыт работы более 9 лет!!!

•копирайт, работа с ключевыми словами, написание и редактирование текста различной направленности, вне зависимости от тематической и стилистической сложности, уникальность 95-100%;

•сбор, обработка, редактирование информации, создание качественного контента;

•написание и редактирование новостных материалов (новости, статьи, интервью, обзоры, репортажи и так далее);

посмотреть на некоторые мои работы можно здесь:

www.auctioncenter.ru/tendery

http://www.theservice.ru/vodjanye_nasosy_grundfos.html, http://persona.yasni.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+1440566

http://www.rutraveller.ru/place/main