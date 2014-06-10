Растровая маньячка

Опыт работы в растровых программах около 8 лет.

Выполняю обтравку фото, удаление фона или перенос объекта на другой фон, подготовку фото к интернет-магазину. Также можно выполнить цветокоррекцию, удаление дефектов, замену цвета, изменение формы (к примеру, если объект отснят в небольшой перспективе или немного погнут).

Для снимков с людьми выполняю также удаление фона или замену фона, ретушь (если позволяет качество и разрешение снимка), микроретушь (удаление некоторых дефектов кожи), изменение формы (чего угодно)) с помощью "пластики" и прочих инструментов деформации, естественную (поправка экспозиции, изменение контрастности и пр. для лучшего восприятия снимка) и художественную (в соответствии с идеей) цветокоррекцию, замену цвета (например одежда, глаза, макияж).

Также занимаюсь фотомонтажом. Примеры работ можно посмотреть в Портфолио.