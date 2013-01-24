Молодой креативный дизайнер ищет сдельную работу.
Разработка:
-фирменного стиля;
-наружной и внутренней рекламы
- этикеток
-открыток
- WEB design
и т. д.
Свободно владею программами: Adobe Photoshop, Illustratior, Acrobat, Corel Draw, Corel Painter, AutoCAD, 3ds max.
Рисую портреты и картины с помощью планшета (WACOM), используя различные техники фотографики и фотоманипуляций. Занимаюсь художественной обработкой и ретушью фотографий.
Использую программы AutoCAD и 3ds max для создания чертежей и 3d визуализаций, как в дизайне интерьера, так и в промышленном дизайне