Молодой креативный дизайнер ищет сдельную работу.

Разработка:

-фирменного стиля;

-наружной и внутренней рекламы

- этикеток

-открыток

- WEB design

и т. д.

Свободно владею программами: Adobe Photoshop, Illustratior, Acrobat, Corel Draw, Corel Painter, AutoCAD, 3ds max.

Рисую портреты и картины с помощью планшета (WACOM), используя различные техники фотографики и фотоманипуляций. Занимаюсь художественной обработкой и ретушью фотографий.

Использую программы AutoCAD и 3ds max для создания чертежей и 3d визуализаций, как в дизайне интерьера, так и в промышленном дизайне