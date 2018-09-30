Дизайнер график(рекламы), интерьера, 3д модератор, иллюстратор, фото редактор

Знаю графические программы, а так же владею 3d программами,

Есть годовой опыт работы дизайнером графиком, техником, печатником.

Подготавливаю файлы на печать, под резку.

Выполняю сложный дизайн для рекламы.

Создаю логотипы. Предоставлю услуги качественного фото редактора.

Подготовлю файл для 3D принтера. Создам 3D объекты, а также качественную визуализацию.

Выполняю дизайн интерьера, экстерьера, ландшафт. Предоставлю портфолио. Создаю иллюстрации.