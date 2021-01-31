krainowanata

Наталья Крайнова krainowanatakrainowanata
Я специализируюсь на создании одностраничных, многостраничных сайтов и интернет-магазинов на платформе TILDA и таргетолог
ОБУЧЕНИЕ:Школа интернетпрофессийPROFREWORK. Успешно прошла углубленный курс по работе с конструкторомTilda и Таргетолог от 0 до PRO
Услуги:Создание сайтов на платформе TILDAСоздание прототипа сайта
Наполнение сайта контентом(текст)Интеграция с социальными сетями
Настройка и интеграция платёжных систем
Привязка форм сбора данных
Настройка таргетированной рекламы в соцсетях
Приведу клиентов в ваш бизнес ,экономия денег и времени
Преимущества:Короткие сроки выполнения заказа(до 48 часов)Возможность связи 24/7
Прототип проекта в день заказа
Лояльные цены
Скидки постоянным клиентам
Ключевые навыки:Творческое мышлениеСоблюдение сроков выполнения заказаИндивидуальный подход к каждому клиенту