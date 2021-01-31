krainowanata

Создания сайта под ключ

Я специализируюсь на создании одностраничных, многостраничных сайтов и интернет-магазинов на платформе TILDA и таргетолог

ОБУЧЕНИЕ:Школа интернетпрофессийPROFREWORK. Успешно прошла углубленный курс по работе с конструкторомTilda и Таргетолог от 0 до PRO

Услуги:Создание сайтов на платформе TILDAСоздание прототипа сайта

Наполнение сайта контентом(текст)Интеграция с социальными сетями

Настройка и интеграция платёжных систем

Привязка форм сбора данных

Настройка таргетированной рекламы в соцсетях

Приведу клиентов в ваш бизнес ,экономия денег и времени

Преимущества:Короткие сроки выполнения заказа(до 48 часов)Возможность связи 24/7

Прототип проекта в день заказа

Лояльные цены

Скидки постоянным клиентам

Ключевые навыки:Творческое мышлениеСоблюдение сроков выполнения заказаИндивидуальный подход к каждому клиенту