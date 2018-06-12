Высшее обр. ( Инженер, ИГХТУ )
Верстка & Frontend с 2011 года
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по курсу ВЕРСТАЛЬЩИК-КОД ФРИЛАНСЕРА в ОНЛАЙН-КОУЧИНГЕ
Мой сайт-визитка
https://freelance.ru/reviews/kraist80/ - отзывы
https://freelance.ru/kraist80/ - портфолио
-Верстка сайтов, лендингов, писем для рассылок
-Правка кода
-Переверстка с конструкторов,
-Резиновая верстка
-Адаптация верстки и
любых других сайтов
-HTML(HTML5),CSS(CSS3),Jscript
-Работа с фреймворками (Bootstrap, jQuery)
-Работа в среде Node.js
-Git, Bower, Gulp
-Работаю по методологии БЭМ
-Валидность
-Кроссбраузернось
-Чистый код
Из крайних работ
- адаптация сайта
- верстка и адаптив лендингов и сайтов
http://video-zerkalo.igor-borovkov.ru
http://hotel2.igor-borovkov.ru
http://kilometr.igor-borovkov.ru
-верстка лендов и сайтов
http://snoweek.igor-borovkov.ru
http://manhattan.igor-borovkov.ru
http://black-cat.igor-borovkov.ru -параллакс
http://magazin.igor-borovkov.ru -(резина)
http://motors.igor-borovkov.ru
http://baggi.igor-borovkov.ru -параллакс
- письмо
http://elena-furs.igor-borovkov.ru
http://finist.igor-borovkov.ru
почта : [email protected]
skype : rr8900
тел : 8-905-059-14-15
тел : 8-980-687-50-72
- Боровков Игорь Евгеньевич124 просмотра