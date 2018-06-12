kraist80

Игорь Боровков kraist80

 
43 годаРоссия/Иваново
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
http://igor-borovkov.ru/

Высшее обр. ( Инженер, ИГХТУ )

Верстка & Frontend с 2011 года

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по курсу ВЕРСТАЛЬЩИК-КОД ФРИЛАНСЕРА в ОНЛАЙН-КОУЧИНГЕ 

Мой сайт-визитка

http://igor-borovkov.ru/

https://freelance.ru/reviews/kraist80/  -  отзывы

https://freelance.ru/kraist80/   - портфолио

-Верстка сайтов, лендингов, писем для рассылок

-Правка кода

-Переверстка с конструкторов,

-Резиновая верстка

-Адаптация верстки и 

 любых других сайтов

-HTML(HTML5),CSS(CSS3),Jscript

-Работа с фреймворками (Bootstrap, jQuery)

-Работа в среде Node.js

-Git, Bower, Gulp

-Работаю по методологии БЭМ

-Валидность

-Кроссбраузернось

-Чистый код

Из крайних работ

- адаптация сайта

http://mojomojo.ru

http://yakitoriya.spb.ru

http://www.mamaemma.ru

- верстка и адаптив лендингов и сайтов

http://amilero.ru

http://video-zerkalo.igor-borovkov.ru

http://vlg.fin-solution.ru

http://perevezti-baku.ru/

http://hotel2.igor-borovkov.ru

http://waipost.com

http://kilometr.igor-borovkov.ru 

-верстка лендов и сайтов

http://snoweek.igor-borovkov.ru

http://black.igor-borovkov.ru

http://manhattan.igor-borovkov.ru

http://black-cat.igor-borovkov.ru -параллакс

http://snow.igor-borovkov.ru

http://magazin.igor-borovkov.ru -(резина)

http://motors.igor-borovkov.ru

http://baggi.igor-borovkov.ru -параллакс

 - письмо

http://mail.igor-borovkov.ru

http://elena-furs.igor-borovkov.ru

http://finist.igor-borovkov.ru

почта :  [email protected]

skype :  rr8900

тел     :  8-905-059-14-15

тел     :  8-980-687-50-72

Верстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQueryGulpNode.jsСайт-визиткаGit
Портфолио
HTML-верстка
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