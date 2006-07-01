kraken007

Павел Протасов kraken007

 
36 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
3D artist, modeling, texturing, designer

Опыт работы:

07.06.08 – 25.08.08

Great America, CA Santa Clara

Cashier.

05.06. 07 - 31.09.07

Компания «Open House», Харьков

3D художник.

01.07.06 – 20.11.06

Компания «Nova Design», Харьков

Дизайнер.

Образование:

2009

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХИРЭ),

Издательско-полиграфическое дело.

2008

Курсы английского языка.

2006-2007

Профессиональный курс Autodesk Maya Unlimited,.

2000-2004

Художественная школа

Навыки:

3D моделирование, текстурирование и визуализация Autodesk Maya/Max, MudBox/ZBrush, RealFlow, Vue

Пост-обработка и composing Adobe After Effect, Adobe Premiere

Дизайн и полиграфия Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

English Upper-Intermediate

Хобби/Увлечения Рукопашный бой (Русский Стиль), компьютерные игры, рисунок, кино, путешествия.

О себе: Креативный, ответственный, пунктуальный,

легко-обучаемый, спортивный.

InDesignIllustratorPhotoshopVue.js
Портфолио
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