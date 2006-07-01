Опыт работы:
07.06.08 – 25.08.08
Great America, CA Santa Clara
Cashier.
05.06. 07 - 31.09.07
Компания «Open House», Харьков
3D художник.
01.07.06 – 20.11.06
Компания «Nova Design», Харьков
Дизайнер.
Образование:
2009
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХИРЭ),
Издательско-полиграфическое дело.
2008
Курсы английского языка.
2006-2007
Профессиональный курс Autodesk Maya Unlimited,.
2000-2004
Художественная школа
Навыки:
3D моделирование, текстурирование и визуализация Autodesk Maya/Max, MudBox/ZBrush, RealFlow, Vue
Пост-обработка и composing Adobe After Effect, Adobe Premiere
Дизайн и полиграфия Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
English Upper-Intermediate
Хобби/Увлечения Рукопашный бой (Русский Стиль), компьютерные игры, рисунок, кино, путешествия.
О себе: Креативный, ответственный, пунктуальный,
легко-обучаемый, спортивный.
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