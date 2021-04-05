kraken_pro

Дмитрий kraken_pro

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работы по психологии. Рефераты, курсовые. Математическая обработка. Редактирование текстов. Конспектирование

Быстрые сроки выполнения. Выполнение заданий с опорой на методологию отечественных школ психологии (Ленинградской, Московской). Системная логика: изложение от теоретических основ к конкретным методам и практическим приёмам. Нахождение в рамках определённого дискурса, нет мешанины из психологических направлений, методов и фактов. Не лью воду, информация излагается по сути с постепенным углублением в предмет и расширением предметной области. По запросу ориентация на практику: практические приёмы или эмпирика.