krakompik047

Максим Тихонов krakompik047krakompik047
Здравствуйте!
Профессионально занимаюсь моушен дизайном, веб-дизайном и создание логотипов
Опыт от 3-х лет
Есть опыт в создании рекламных видеороликов для мобильных игр, создании трейлеров к играм, различный опыт в работе с персонажной анимацией, а также создание рекламных баннеров
Работаю в программах:
Adobe Photoshop CC
Adobe Illustrator CC
Adobe After Effects
Саму идею баннера в виде текстов, слоганов и тд я не разрабатываю. Делаю только дизайн и анимацию.
Лучшая постановка задачи по HTML5 - готовая раскадровка баннера в слоях (psd, eps, figma без разницы), которую нужно привести в движение, но дизайн с нуля также разрабатываю. Тексты не придумываю, но могу помочь их адаптировать под анимацию.
Рассмотрю предложения работы в офисе на неполный рабочий день или фиксированное рабочее время удалённо на одну компанию. Во втором случае возможен и фулл тайм.
Обращайтесь. Буду рад знакомству и сотрудничеству.