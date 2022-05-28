krakompik047

Моушен дизайнер, веб-дизайнер

Здравствуйте!

Профессионально занимаюсь моушен дизайном, веб-дизайном и создание логотипов

Опыт от 3-х лет

Есть опыт в создании рекламных видеороликов для мобильных игр, создании трейлеров к играм, различный опыт в работе с персонажной анимацией, а также создание рекламных баннеров

Работаю в программах:

Adobe Photoshop CC

Adobe Illustrator CC

Adobe After Effects

Саму идею баннера в виде текстов, слоганов и тд я не разрабатываю. Делаю только дизайн и анимацию.

Лучшая постановка задачи по HTML5 - готовая раскадровка баннера в слоях (psd, eps, figma без разницы), которую нужно привести в движение, но дизайн с нуля также разрабатываю. Тексты не придумываю, но могу помочь их адаптировать под анимацию.

Рассмотрю предложения работы в офисе на неполный рабочий день или фиксированное рабочее время удалённо на одну компанию. Во втором случае возможен и фулл тайм.

Обращайтесь. Буду рад знакомству и сотрудничеству.