Здравствуйте! Я рад приветствовать Вас на странице своего профиля.
Немного о себе:
- Опыт работы с текстами более 5 лет
- Высшее педагогическое образование
- Много читаю, постоянно совершенствую свои навыки
- Фриланс – мой основной вид деятельности
- Пишу на любые тематики
- Мне не нужно объяснять, что такое уникальность, водность, тошнота, спамность и т.д.
- Мои тексты структурированы, имеют списки и подзаголовки, материал подается небольшими абзацами, по всем требованиям поисковых систем.
- Есть опыт работы редактором в новостной газете, поэтому вы получаете качественные тексты, которые не нуждаются в дополнительных правках.
- Я ответственно подхожу к работе, соблюдая все сроки.
- Учитываю абсолютно все пункты ТЗ.
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