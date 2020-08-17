kram92

Владислав Крамаренко kram92

 
31 годРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Здравствуйте! Я рад приветствовать Вас на странице своего профиля.

Немного о себе:

 

  • Опыт работы с текстами более 5 лет
  • Высшее педагогическое образование
  • Много читаю, постоянно совершенствую свои навыки
  • Фриланс – мой основной вид деятельности
  • Пишу на любые тематики
Почему именно я:

  • Мне не нужно объяснять, что такое уникальность, водность, тошнота, спамность и т.д.
  • Мои тексты структурированы, имеют списки и подзаголовки, материал подается небольшими абзацами, по всем требованиям поисковых систем.
  • Есть опыт работы редактором в новостной газете, поэтому вы получаете качественные тексты, которые не нуждаются в дополнительных правках.
  • Я ответственно подхожу к работе, соблюдая все сроки.
  • Учитываю абсолютно все пункты ТЗ.