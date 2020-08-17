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Немного о себе:

Опыт работы с текстами более 5 лет

Высшее педагогическое образование

Много читаю, постоянно совершенствую свои навыки

Фриланс – мой основной вид деятельности

Пишу на любые тематики

Почему именно я: