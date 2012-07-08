Опытный журналист, обработка фото

Как журналист-фотограф работал в Известиях, федеральных транспортных изданиях, в газетах типа "Для всей семьи". Кучу примеров моих работ можно найти - забив в поисковик Яндекса мои имя-фамилию. Фотоработы размещены здесь http://fotocost.ru/

Победы в журналистских конкурсах:

- 1 место в федеральном конкурсе журналистских работ (проводимом МГУ, журналом «Scientist» и Союзом журналистов России) «Наука обществу. 2010»

- 1 место в федеральном конкурсе журналистских работ 2010 номинация "Здравоохранение" (проводил Союз журналистов России и Агентство социальной информации)

- Победиель ежегодного конкурса Союза журналистов Ярославской области 2009

- 1-е место в номинации «Лучший автор, освещающий год молодежи». Областной конкурс.

- Специальный диплом за вклад в развитие журналистики за цикл материалов по подготовке Ярославля к 1000-летию. 2009 год. Организатор конкурса – мэрия Ярославля.