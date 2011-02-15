Работаю качественно, надёжно.

Навыки:

Владение в совершенстве ПК, знания языков программирования Visual Basic, C++,Pascal.

Знание технических дисциплин (электротехника, сопромат, теория автоматического управления,гидрогазодинамика и др.)

Образование: В 2009 г. окончил Донбасскую государственную машиностроительную академию, факультет автоматизации машиностроения. Тема дипломной работы "Проект автоматизации лабораторного стенда для исследования динамических характеристик приводов".

Есть своя база литературы, авторских оригинальных конспектов, рефератов, курсовых.

Дополнительная информация:

Иностранный язык - английский (выше среднего), знание технических терминов, украинский и русский - свободно.

Личные качества:

Аналитический склад ума,творческие и организационные способности, работоспособность, способность к обучению, настойчивость, упорство, пунктуальность, решительность, нестандартное мышление .

Позиционирую себя как многогранного человека, поэтому успешно занимеюсь различными видами работ.

Пишу курсовые, рефераты, дипломные, контрольные по

высшей математике, программированию, автоматизации, электротехнике, русскому и украинскому языках, английскому и т.д.

Работаю инженером-электроником.

Оплата - Webmoney.