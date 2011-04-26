krasalexander

Добрый день. Следующая ситуация: а) Есть страницы студии на сайте, внутренность которых написана на flash. Это не очень хорошо для SEO, потому решили переписать это дело. Собственно рассматривая студия = http://beit-grand.odessa.ua/studios/tango/tango.html б) Мне уже сделали html верстку шаблона студии ...