krasalexander

Добрый день. Следующая ситуация - есть сайт туристической компании http://fiesta-tour.com/ , - на нем завелись вирусы, а именно: - бывает при переходе по адресу http://fiesta-tour.com/ - идет переадресация на какие-то стороние не рабочие ресурсы; - Хром и частенько ...
- $50Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
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Основные моменты: 1) Трех-язычность заглушки и блога. 2) Форма сохранения email пользователя, – вводит в text box -> нажимает на кнопку -> нам на email приходит сообщение с введенным. Подробности во вложенном файле.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходим человек, который напишет несколько (около 5-6) объявлений для контекстной рекламы. Тематика: сдача в аренду офисных помещений в бизнес-центре. Сайт : http://bctroitskiy.com . Блок слов для каждого объявления предоставлю. Свои контакты высылайте на [email protected] или в ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходим подрядчик для разработки сайта туристического агентства(дизайн + программирование). Должен географически находится в Одессе. Краткое предварительное описание функционала доступно по ссылке = http://dl.dropbox.com/u/6046918/tur_agentstvo.pdf Примечание1: плюсом к Вашему предложению будет наличие выполненный работ туристической тематики. Примечание2: плюсом к ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Следующая ситуация: а) Есть страницы студии на сайте, внутренность которых написана на flash. Это не очень хорошо для SEO, потому решили переписать это дело. Собственно рассматривая студия = http://beit-grand.odessa.ua/studios/tango/tango.html б) Мне уже сделали html верстку шаблона студии ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Есть где-то на 50% готовый проект, который писался с использованием технологий Django, Python, JavaScript, JQuery. Проект заключался в разработке абсолютной копии сайта www.planhq.com. С текущим состоянием проекта Вы можете ознакомиться на сайте ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад