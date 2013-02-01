Художник- иллюстратор

• Adobe Illustrator (создание объектов в «кривых», иллюстраций, логотипов, иконок и т.д).

• Macromedia Flash (создание анимированных персонажей, эффектов и т.п. в игровых проектах).

• Adobe Photoshop (Создание иллюстраций, обработка, коллаж, стилизация изображений, создание дизайна графических элементов, интернет-сайта, иконок и т.д.)

• Corel Draw (создание полиграфической продукции).

• Autodesk 3d’s Max (основы трехмерного моделирования).

• Коммуникабельная, ответственно подхожу к работе, стремлюсь к профессиональному росту, быстро осваиваю новые программы, имею опыт создания графики в игровых проектах с «нуля».