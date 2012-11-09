krasitskaya

Марианна krasitskaya

 
45 летРоссия/Новороссийск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Высшее медицинское образование, большой опыт в написании различных работ

Красицкая Марианна Валерьевна

Возраст: 34 года

Учебное заведение: Кубанская государственная медицинская академия, аспирантура

Специальность: акушерство и гинекология, педиатрия, ультразвуковая диагностика

Предметы по которым выполняете работы:любые медицинские специальности; философия, история медицины и пр., любые гуманитарные предметы.

Тип работ: студенческие рефераты, истории болезни, обработка материалов для диссертационных работ, статьи

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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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