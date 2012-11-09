Высшее медицинское образование, большой опыт в написании различных работ
Красицкая Марианна Валерьевна
Возраст: 34 года
Учебное заведение: Кубанская государственная медицинская академия, аспирантура
Специальность: акушерство и гинекология, педиатрия, ультразвуковая диагностика
Предметы по которым выполняете работы:любые медицинские специальности; философия, история медицины и пр., любые гуманитарные предметы.
Тип работ: студенческие рефераты, истории болезни, обработка материалов для диссертационных работ, статьи
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