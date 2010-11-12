Переводчик.Языки:итальянский,польский,украинский,русский

Контакты: тел. 067-927-66-45,

e-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ: Днепропетровский Национальный университет, факультет психологии и социологии. Специальность: «Психология». Квалификация: магистр.

1994-1999- Магистратура;

1999-2001- Аспирантура.в рамках университетской программы изучение курсов по медицине и медицинской психологии, практика в клиниках Днепропетровска;

2001- Сдан кандидатский минимум по психологии и иностранному языку(английский). Итальянский язык изучался в качестве второго иностранного языка.

ОПЫТ РАБОТЫ

2007-2009- стажировка в Италии, ассоциация «Silenziosi Operai della Croce» («Тихие работники Креста») в гг. Рим, Валлелого, Ре.

В период стажировки: практический курс итальянского языка (г. Валлелого, устные переводы: итальянско-русский, итальянско-польский, итальянско-украинский и украинско-русско-польско-итальянский (устные последовательные переводы); письменные переводы итальянско-русский, русско-итальянский, переписывание итальяноязычных текстов шрифтом Брайля.

Практика в социально-образовательном центре для молодежи с тяжелыми проблемами поведения и обучения (постоянное общение в итальяноязычной среде, письменный перевод специализированных текстов (религиозная, теологическая, медицинская тематика).

В г. Ре (2008): участие в тренингах и духовных упражнениях для больших групп людей с особыми потребностями: устный последовательный перевод для русскоязычной детской группы, устный перевод и помощь в организации общения между польскими и итальянскими группами людей пожилого возраста. В г. Риме - сопровождение в качестве переводчика групп из Польши, Украины и России; участие в тематических семинарах: (религиозная и медицинская направленность).

2006- Стажировка в Польше - залесье Гурне, центр Дона Орионе; регион Vroclavie,

г. Глогов - работа с людьми с ограниченными возможностями, устные переводы русско-польский, польско-русский.

2005- ведение психологической рубрики в журнале «Апельсин»; индивидуальное психологическое консультирование.

2002-2001- центр социальных служб для молодежи, г. Днепропетровск, должность- консультант телефонной психологической помощи.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Иностранные языки: итальянский - продвинутый уровень, английский - сданный кандидатский минимум и практика письменных переводов психологических текстов, польский разговорный и практика устных переводов. Пользование компьютером: Windows и Microsoft Word, компьютерные словари Abby Lingvo и Multilex Compact, ABBYY FineReader, работа с программой Trados Frilanse версия 7 (начальный уровень), навыки работы в Интернет, владение шрифтом Брайля (латиница, кириллица).