Таргетолог и Маркетолог

Есть диплом маркетолога и опыт работы, а так же

прошла обучение по таргетированной рекламе ВКонтакте у Павла Ширяева и Сергея Сабитова.

Есть сертификат и успешно настроенные проекты.

Так же есть опыт настройки рекламной кампании в Instagram

По любым вопросам или нюансам пишите в личном сообщении.