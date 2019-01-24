Анастасия Белоненко kraslava4kakraslava4ka
30 летРоссия/Железногорск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Таргетолог и Маркетолог
Есть диплом маркетолога и опыт работы, а так же
прошла обучение по таргетированной рекламе ВКонтакте у Павла Ширяева и Сергея Сабитова.
Есть сертификат и успешно настроенные проекты.
Так же есть опыт настройки рекламной кампании в Instagram
По любым вопросам или нюансам пишите в личном сообщении.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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