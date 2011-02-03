krasnoborodkina

Дизайнер

Краснобородкина Елена Александровна

Ф.И.О.: Краснобородкина Елена Александровна

Электронная почта: [email protected]

Личная информация

Город проживания: Краснодар

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 21 сентября 1986 г. (24 года)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Опыт работы

Период работы: С августа 2010 по декабрь 2010 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

В организации: КРЗМИ, г. Краснодар

Описание деятельности организации: Краснодарский завод металлопластиковых изделий

Должностные обязанности: Разработка: каталога, визиток, буклетов и электрощитов. Подготовка чертежей для лазерной резки.

Период работы: С октября 2009 по май 2010 года

Должность: Дизайнер по текстилю (Частичная занятость)

В организации: Castorama, г. Краснодар

Должностные обязанности: Дизайнер по текстилю

Период работы: С июня 2009 по август 2009 года

Должность: Дизайнер (практикант) (Частичная занятость)

В организации: ООО"Фабрика Сна", г.Краснодар

Описание деятельности организации: Производство мебели

Должностные обязанности: Разработка новых моделей мебели и аксессуаров

Период работы: С июня 2008 по август 2008 года

Должность: Дизайнер (практикант) (Частичная занятость)

В организации: ООО"ЭдилГринРусс", г.Краснодар

Должностные обязанности: Выполнение ландшафтного дизайна

Образование

Учебное заведение: Краснодарский государственный университет культуры и искусств (Краснодар)

Дата окончания: Июнь 2011 года

Факультет: ХПА Средовой дизайн

Специальность: Дизайнер

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Компьютерные навыки: Internet Explorer.Microsoft word.3D MAX.Corel.PhotoShop.Arhicad

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Дополнительная информация

Дополнительные сведения: Коммуникабельная, легко обучаемая, обаятельная, целеустремлённая, с желанием работать и зарабатывать.