krasnoborodkina

Дизайнер
Краснобородкина Елена Александровна
Ф.И.О.: Краснобородкина Елена Александровна
Электронная почта: [email protected]
Личная информация
Город проживания: Краснодар
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 21 сентября 1986 г. (24 года)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Опыт работы
Период работы: С августа 2010 по декабрь 2010 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
В организации: КРЗМИ, г. Краснодар
Описание деятельности организации: Краснодарский завод металлопластиковых изделий
Должностные обязанности: Разработка: каталога, визиток, буклетов и электрощитов. Подготовка чертежей для лазерной резки.
Период работы: С октября 2009 по май 2010 года
Должность: Дизайнер по текстилю (Частичная занятость)
В организации: Castorama, г. Краснодар
Должностные обязанности: Дизайнер по текстилю
Период работы: С июня 2009 по август 2009 года
Должность: Дизайнер (практикант) (Частичная занятость)
В организации: ООО"Фабрика Сна", г.Краснодар
Описание деятельности организации: Производство мебели
Должностные обязанности: Разработка новых моделей мебели и аксессуаров
Период работы: С июня 2008 по август 2008 года
Должность: Дизайнер (практикант) (Частичная занятость)
В организации: ООО"ЭдилГринРусс", г.Краснодар
Должностные обязанности: Выполнение ландшафтного дизайна
Образование
Учебное заведение: Краснодарский государственный университет культуры и искусств (Краснодар)
Дата окончания: Июнь 2011 года
Факультет: ХПА Средовой дизайн
Специальность: Дизайнер
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Базовый
Компьютерные навыки: Internet Explorer.Microsoft word.3D MAX.Corel.PhotoShop.Arhicad
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь
Дополнительная информация
Дополнительные сведения: Коммуникабельная, легко обучаемая, обаятельная, целеустремлённая, с желанием работать и зарабатывать.