Графический дизайнер, видеодизайнер,режиссёр монтажа, фотограф

Графический дизайнер,Digital дизайнер

Видеодизайнер, режиссёр монтажа, фотограф

Графический дизайн:

Создание эскизов и шаблоны проектов

Создание печатных рекламных материалов (листовки, коллажи, баннеры, постеры, плакаты и прочее).

Работа с графическими пакетами Adobe.

Разработка концепции рекламной компании.

Фирменный дизайн ( логотипы, ребрендинг логотипов компаний)

Создание полного спектра промо продукции - posm, наружная реклама, визуал для web, сувенирная продукция.

Работа в программе Adobe PhotoShop,CorelDRAW Graphics Suite X7, Adobe Illustrator, Joomla 2.5, CSS,php.

Портфолио с нашими работами : http://portfolios.ru/shenky

Режиссура и монтаж:

трейлеров, тизеров, анонсов ,передач, концертов, художественных фильмов, документальных фильмов, роликов, клипов, репортажей, имиджевых фильмов, концертов и т.д.

Переработка старых концепций, видео презентаций и видеороликов

Изготовление фильмов из ваших готовых материалов

Видео дизайн:

Изготовление графического оформления и компьютерной и моушн графики, изготовление анонсов и промо, применение 2D анимации

Профессиональное владение графическими пакетами: Final Cut Studio Pro ,Edius, Adobe Premiere, Adobe After Effects (motion design), Adobe Audition, Adobe Photoshop

Профессиональный фотограф:

Рекламная съемка, бизнес портреты, студийная съемка, семейная и детская фотография,свадебная съёмка, LOVE story, предметная съёмка,интерьерная съёмка, репортажная съёмка EVENT мероприятий.

Своя техника: зеркальный фотоаппарат - Nikon D7100, вспышка, два объектива.

Работа со студийным светом. Создание творческих проектов.Ретушь. Коллажирование.

Работаю вдвоём с мужем, наш сайт, где вы можете увидеть фотоработы: http://chkan.gallery.ru/