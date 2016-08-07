Графический дизайнер,Digital дизайнер
Видеодизайнер, режиссёр монтажа, фотограф
Графический дизайн:
Создание эскизов и шаблоны проектов
Создание печатных рекламных материалов (листовки, коллажи, баннеры, постеры, плакаты и прочее).
Работа с графическими пакетами Adobe.
Разработка концепции рекламной компании.
Фирменный дизайн ( логотипы, ребрендинг логотипов компаний)
Создание полного спектра промо продукции - posm, наружная реклама, визуал для web, сувенирная продукция.
Работа в программе Adobe PhotoShop,CorelDRAW Graphics Suite X7, Adobe Illustrator, Joomla 2.5, CSS,php.
Портфолио с нашими работами : http://portfolios.ru/shenky
Режиссура и монтаж:
трейлеров, тизеров, анонсов ,передач, концертов, художественных фильмов, документальных фильмов, роликов, клипов, репортажей, имиджевых фильмов, концертов и т.д.
Переработка старых концепций, видео презентаций и видеороликов
Изготовление фильмов из ваших готовых материалов
Видео дизайн:
Изготовление графического оформления и компьютерной и моушн графики, изготовление анонсов и промо, применение 2D анимации
Профессиональное владение графическими пакетами: Final Cut Studio Pro ,Edius, Adobe Premiere, Adobe After Effects (motion design), Adobe Audition, Adobe Photoshop
Профессиональный фотограф:
Рекламная съемка, бизнес портреты, студийная съемка, семейная и детская фотография,свадебная съёмка, LOVE story, предметная съёмка,интерьерная съёмка, репортажная съёмка EVENT мероприятий.
Своя техника: зеркальный фотоаппарат - Nikon D7100, вспышка, два объектива.
Работа со студийным светом. Создание творческих проектов.Ретушь. Коллажирование.
Работаю вдвоём с мужем, наш сайт, где вы можете увидеть фотоработы: http://chkan.gallery.ru/