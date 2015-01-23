kratkar

Карен kratkar

 
40 летРоссия/Рязань
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

HTML+HTML5

CSS+ CSS3

JavaScript

PHP

jQuery

AJAX

ModX

1C-bitrix

drupal

yii

express.js

mysql

mongodb

node.js

PHPJavascriptMySQLMongoDBHTMLCSSMODXDrupaljQueryAjaxБитриксYiiNode.js
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $900
от 9 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $800
от 8 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга