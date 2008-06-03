Приложение для сети ресторанов, позволяющее посмотреть меню, осуществить заказ, найти ближайший ресторан итп. Приложение размещается в AppStore с предзагруженным списком ресторанов. XML-файл адресов ресторанов размещается на сервере. Каждый раз при старте приложение проверяет версию файла на ...