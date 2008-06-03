Приложение для сети ресторанов, позволяющее посмотреть меню, осуществить заказ, найти ближайший ресторан итп. Приложение размещается в AppStore с предзагруженным списком ресторанов. XML-файл адресов ресторанов размещается на сервере. Каждый раз при старте приложение проверяет версию файла на ...
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- $2500Мобильные приложения13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Страховой компании требуется программист для реализации разового проекта с возможностью дальнейших перспектив сотрудничества. Задача: Создать windows-приложение, позволяющее формировать документы определенного вида (заявления,бланки,квитанции) из данных введенных в форму и выводить их на печать. Подробное задание в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Ищется 1С программист для реализации проекта по экспорту данных в 1С. Проект разовый, но многоэтапный. В будущем возможны перспективы сотрудничества. Основной фронт работ 1С 8.1 Страховая Деятельность Вместе с веб-программистом потребуется осуществить взаимосвязь существующей информационной системы ...Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад