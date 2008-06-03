krausen

Дмитрий Воеводин krausen

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Сеть ресторанов

  • Разработка приложения для iPhone, iPad

    $2500

    Приложение для сети ресторанов, позволяющее посмотреть меню, осуществить заказ, найти ближайший ресторан итп. Приложение размещается в AppStore с предзагруженным списком ресторанов. XML-файл адресов ресторанов размещается на сервере. Каждый раз при старте приложение проверяет версию файла на ...

    Мобильные приложения13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание win-приложения по заполнению документов

    $250

    Страховой компании требуется программист для реализации разового проекта с возможностью дальнейших перспектив сотрудничества. Задача: Создать windows-приложение, позволяющее формировать документы определенного вида (заявления,бланки,квитанции) из данных введенных в форму и выводить их на печать. Подробное задание в ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект по экспорту данных в 1С

    $1000

    Ищется 1С программист для реализации проекта по экспорту данных в 1С. Проект разовый, но многоэтапный. В будущем возможны перспективы сотрудничества. Основной фронт работ 1С 8.1 Страховая Деятельность Вместе с веб-программистом потребуется осуществить взаимосвязь существующей информационной системы ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад