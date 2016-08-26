Web & UI/UX дизайнер. Web, mobile, фирменный стиль.
Я занимаюсь проэктированием и дизайном сайтов. Имею опыт более 4 лет в области дизайна работая в фирмах
и на фрилансе. Профессиональное образование в ХГАДИ специальность графический дизайнер.
Ко мне можно обратится за:
· Проэктировка и дизайн сайта (веб и mobile);
· Проэктировка и дизайн мобильного приложения под IOS и Android;
· Разработка фирменного стиля (Нейминг, логотип, guideline, пиктограмы, реклама).
За годы в профессии есть четкое понимание решение бизнес задач клиента, знаю как правильно выстроить
и спозиционировать продукт опираясь на изучения психологии и восприятии человеком.
Я профессионал и влюблен в свое дело.