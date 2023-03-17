kravcenkoarkadij

Станіслав Павленко kravcenkoarkadij

 
39 летУкраина/Днепр
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Пошук спеціаліста

Оплату и выполнение обязательств гарантирую

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей