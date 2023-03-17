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Станіслав Павленко
kravcenkoarkadij
kravcenkoarkadij
39 лет
Украина
/
Днепр
год на
фриланс
-бирже
Был
10 месяцев назад
Пошук спеціаліста
Оплату и выполнение обязательств гарантирую
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
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Дизайн логотипа
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33 заявки
Закрыт
9 месяцев назад
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Заказы
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