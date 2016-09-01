kravchvladimir

Full-stack .Net developer

Привет, Меня зовут Владимир Кравченко.

У меня есть большой опыт в разработке широкого спектра веб / мобильных / и настольных приложений на протяжении более 10 лет.

В разработке приложений, я всегда руководствоваться следующими принципами:

- Соответствие с заданием (приложение должно четко соблюдать инструкции заказчика);

- Скорость работы (приложение должно работать быстро и эффективно);

- Надежность (приложение должно корректно работать при любых условиях)

Использую следующие технологии:

.NET, ASP .NET MVC, Entity Framework, Javascript, Jquery, Html, CSS, MySQL, MSSQL, Oracle, а так же многие другие.