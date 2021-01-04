Репортажный и food фотограф!
Я являюсь действующим фотографом в Санкт-Петербурге.
Профессионально занимаюсь фотографией 8 лет, из низ 3 года репортажной съемкой на портале Geometria.ru (Иркутск).
Основные направления фотосъемки: репортажная, food, а также индивидуальные фотосессии, корпоративные мероприятия, детские праздники, открытия и презентации проектов, и многое другое.
Репортажное портфолио: http://geometria.ru/users/936587/events
Food-фото: https://new.vk.com/album-43530827_195029115
Аккаунты в соц. сетях:
VK: https://new.vk.com/kravcov_foto
Insta: @kravcov_photo_spb и @kravcov_foto
Действие аккаунта приостановлено!
Фотосъемка
нет отзывов
$999.99/час
от $1от 5 дней
нет рейтинга