Репортажный и food фотограф!

Я являюсь действующим фотографом в Санкт-Петербурге.

Профессионально занимаюсь фотографией 8 лет, из низ 3 года репортажной съемкой на портале Geometria.ru (Иркутск).

Основные направления фотосъемки: репортажная, food, а также индивидуальные фотосессии, корпоративные мероприятия, детские праздники, открытия и презентации проектов, и многое другое.

Репортажное портфолио: http://geometria.ru/users/936587/events

Food-фото: https://new.vk.com/album-43530827_195029115

Аккаунты в соц. сетях:

VK: https://new.vk.com/kravcov_foto

Insta: @kravcov_photo_spb и @kravcov_foto

FB: www.facebook.com/kravcovfoto