kraynopp

Павел kraynopp

 
47 летРоссия/Пенза
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Вёрстка.

Нахожусь на этапе наработки опыта и портфолио. Разумеется, знаком с HTML, CSS, HTML5 и CSS3, Javascript и JQuery. Эксперименты с параллаксами и адаптивной вёрсткой.

Системное администрирование и базы данных.

Опыт установки и настройки таких ОС, как Debian (С версии 3.1 sarge по 7 wheezy), Янукс (клон rhel). Установка и настройка OpenLDAP, PHP, Apache, OpenSSL, ejabber и многое другое.

Обладаю сертификатом OCP по администрированию Oracle10gR2

PHPJavascriptHTMLCSSjQueryApacheDebian
Отзывы заказчиков
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Консультация по настройке subversion на сервере
Павел очень грамотный специалист. Работа превзошла мои ожидания. Дает исчерпывающие ответы. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Технически грамотный работодатель, умеющий ясно поставить цель. Платит в срок. Всем рекомендую. К тому же это была довольно интересная задача, позволившая узнать кое-что новое для себя.
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