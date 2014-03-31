Вёрстка.
Нахожусь на этапе наработки опыта и портфолио. Разумеется, знаком с HTML, CSS, HTML5 и CSS3, Javascript и JQuery. Эксперименты с параллаксами и адаптивной вёрсткой.
Системное администрирование и базы данных.
Опыт установки и настройки таких ОС, как Debian (С версии 3.1 sarge по 7 wheezy), Янукс (клон rhel). Установка и настройка OpenLDAP, PHP, Apache, OpenSSL, ejabber и многое другое.
Обладаю сертификатом OCP по администрированию Oracle10gR2
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Павел очень грамотный специалист. Работа превзошла мои ожидания. Дает исчерпывающие ответы. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Технически грамотный работодатель, умеющий ясно поставить цель. Платит в срок. Всем рекомендую. К тому же это была довольно интересная задача, позволившая узнать кое-что новое для себя.