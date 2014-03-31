Вёрстка.

Нахожусь на этапе наработки опыта и портфолио. Разумеется, знаком с HTML, CSS, HTML5 и CSS3, Javascript и JQuery. Эксперименты с параллаксами и адаптивной вёрсткой.

Системное администрирование и базы данных.

Опыт установки и настройки таких ОС, как Debian (С версии 3.1 sarge по 7 wheezy), Янукс (клон rhel). Установка и настройка OpenLDAP, PHP, Apache, OpenSSL, ejabber и многое другое.

Обладаю сертификатом OCP по администрированию Oracle10gR2