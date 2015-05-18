krayt

Ольга krayt

 
32 годаРоссия/Ростов-на-Дону
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
SMM продвижение в социальных сетях

Продвижение и реклама вашего товара или услуги в социальных сетях.

В рамках продвижения вы получите: привлечение клиентов (целевой аудитории), оформление, оптимизацию и администрирование.

При заинтересованности высылаю смету работ. Ежемесячные отчеты.

Мои контакты:

Телефон: +7 (928) 909-44-74

E-mail: [email protected]

Скайп: krayt_of

VK: http://vk.com/lekakryukova

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Социальные сети (SMM и SMO)
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