SMM продвижение в социальных сетях

Продвижение и реклама вашего товара или услуги в социальных сетях.

В рамках продвижения вы получите: привлечение клиентов (целевой аудитории), оформление, оптимизацию и администрирование.

При заинтересованности высылаю смету работ. Ежемесячные отчеты.

Мои контакты:

Телефон: +7 (928) 909-44-74

E-mail: [email protected]

Скайп: krayt_of

VK: http://vk.com/lekakryukova