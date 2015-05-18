SMM продвижение в социальных сетях
Продвижение и реклама вашего товара или услуги в социальных сетях.
В рамках продвижения вы получите: привлечение клиентов (целевой аудитории), оформление, оптимизацию и администрирование.
При заинтересованности высылаю смету работ. Ежемесячные отчеты.
Мои контакты:
Телефон: +7 (928) 909-44-74
E-mail: [email protected]
Скайп: krayt_of
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Социальные сети (SMM и SMO)
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