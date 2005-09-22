Вы давно хотите получать денежных клиентов из Instagram, ноне знаете как?Представьте, что уже через 3 месяца Instagram-аккаунт Вамбудет приносить дополнительно от 10 до 500 клиентов в месяц.

В Российском Instagram зарегистрировано около 32 млн активных пользователей и 130 млн всемирных пользователей Instagram кликают на посты с продажей товаров ежемесячно. Это мощная бизнес-платформа которая продолжает совершенствоваться с каждым днем,и если начать ПРАВИЛЬНО использовать её ваш доход может значительно вырасти!

Меня зовут Алина и я стану вашим проводником в мир Instagram. Помогу вывезти ваш доход на новый уровень!

Я занимаюсь комплексным продвижением профиля, составлением аудитов и контент-плана в Instagram. Моей целью являются не подписчики, а именно клиенты.

Что вы получите при сотрудничестве со мной:

-составление качественной шапки профиля с УТП.-качественное продвижение аккаунта по многим аспектам!-работу с Вашей целевой аудиторией и ее привлечением.-контент, который сможет зацепить и влюбить в Вашу компанию.-идеи для Ваших хайлайтс и Stories на каждый день.

Для того чтобы понять и наглядно увидеть мою работу, предлагаю вам для начала тестовую услугу- полноценный аудит вашего бизнес профиля, с моей личной консультацией, стратегией продвижения и рекомендациями. После чего мы составим дальнейший план действий.

Если вы хотите увеличить прибыль с мощного канала продаж-Инстаграм, то свяжитесь со мной сейчас любым удобным способом.