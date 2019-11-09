резюме

Магазин детских игрушек "Радость" (продажа детских игрушек)оператор пк (ноябрь 2016 г. - январь 2017 г.) Обязанности: ● наполнение магазина вконтакте. Подборка фото по прайсу,описание товара, работа в fotoshop.

Достижения:

● навыки работы с фотографией и большой информацией Магазин украшения ручной работы стимстайл (продажаукрашений ручной работы)

Администратор сайта и группы в вк (ноябрь 2014 г. - ноябрь2015 г.)

Обязанности: ● консультация клиентов по продукции, прием заявок, обработка изакрытие продажи. Контент для группы в вк + выкладка таваров

на сайт. Обзвон клиентов.