krebun

Алексей Бобыкин krebun

 
41 годРоссия/Курган
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Переводчик, web designer, web программист, copyrighter

Бобыкин Алексей Николаевич

Адрес 640022, Курган, улица К. Маркса 86-2

Телефон 453744

E-mail [email protected]

ICQ 398263427

Дата рождения 07 апреля 1982

Семейное положение холост

Город проживания Курган

Предполагаемая позиция

Представитель

Образование

Январь-1996—декабрь-1998

British Council (Английский язык) Курсы С1 и С2 (Преподавание английского языка)

апрель-2003—июль-2006

Microsoft, MCP(Microsoft Certified Professional(Сертифицированный Профессионал Майкрософт))

Июнь-2000—2003

Курганский Государственный Университет, Историко-Правоведческий Факультет

Владение иностранными языками

Английский в совершенстве

Знания и опыт

HTML, ASCII, Perl, PHP, Java, Java script,

Опыт работы

Апрель-2003—май-2006

Gulf Coast Technologies, заместитель генерального директора, переводчик

Июнь-2005—июнь-2005 (4 дня)

Июнь-2004—июнь-2004 (4 дня)

Июнь-2003—июнь-2003 (5 дней)

CITES (Conference of International Trading of Endangerment Species) (Конференция по Международной Торговле Биологическими видами Находящимися под угрозой) (Правительственный уровень), переводчик

Июнь-1999—май-2000

Gulf News, Entertainer (организатор праздничных мероприятий, банкетов)

Персональная информация

Коммуникабельный, агрессивный, трудолюбивый

PHPHTMLPerlJava