Бобыкин Алексей Николаевич
Адрес 640022, Курган, улица К. Маркса 86-2
Телефон 453744
E-mail [email protected]
ICQ 398263427
Дата рождения 07 апреля 1982
Семейное положение холост
Город проживания Курган
Предполагаемая позиция
Представитель
Образование
Январь-1996—декабрь-1998
British Council (Английский язык) Курсы С1 и С2 (Преподавание английского языка)
апрель-2003—июль-2006
Microsoft, MCP(Microsoft Certified Professional(Сертифицированный Профессионал Майкрософт))
Июнь-2000—2003
Курганский Государственный Университет, Историко-Правоведческий Факультет
Владение иностранными языками
Английский в совершенстве
Знания и опыт
HTML, ASCII, Perl, PHP, Java, Java script,
Опыт работы
Апрель-2003—май-2006
Gulf Coast Technologies, заместитель генерального директора, переводчик
Июнь-2005—июнь-2005 (4 дня)
Июнь-2004—июнь-2004 (4 дня)
Июнь-2003—июнь-2003 (5 дней)
CITES (Conference of International Trading of Endangerment Species) (Конференция по Международной Торговле Биологическими видами Находящимися под угрозой) (Правительственный уровень), переводчик
Июнь-1999—май-2000
Gulf News, Entertainer (организатор праздничных мероприятий, банкетов)
Персональная информация
Коммуникабельный, агрессивный, трудолюбивый