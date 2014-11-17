krecer2009

Создание Web-сайтов

Создание качественных Web-сайтов.Цены:Сайт визитка от 3000 руб.Сайт-визитка — относительно небольшой сайт с простым индивидуальным дизайном, состоящий из нескольких веб-страниц, и содержащий основную информацию о компании, организации, частном лице, контактную информацию и форму обратной связи.Премиум - от 8000 руб.Премиум-сайт — это крупный портал с индивидуальным дизайном предоставляющий пользователю интернета различные интерактивные сервисы, работающие в рамках одного веб-сайта. Такой сайт включает в себя модуль новости, каталог файлов, каталог статей, модуль опросов, поиск по сайту. При желании можно подключать дополнительные модули, видео, фото, мини-чат, доска объявлений, гостевая книга, пользователи и.т.д...Интернет-магазин - от 13.000 руб.Интернет-магазин - веб сайт предназначенный для продажи товаров и услуг в сети интернет. На сайте интернет магазина пользователю предоставляется возможность выбрать товар, способ оплаты и доставки товара – оформить заказ путём сообщения необходимой информации о покупателе. Интернет-магазин с индивидуальным дизайном, наполнение нескольких страниц Вашей информацией, настройка почтовых форм и информеров.КАЧЕСТВЕННЫЕ WEB-сайты с дизайном премиум класса.В сфере разработки WEb-проектов уже более - 5 лет.