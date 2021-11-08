Дизайн сайтов
Создам дизайн любого сайта, мобильное приложение в соответствии с вашими пожеланиями.
Выполнение дизайна и исправления осуществляются строго в рамках технического задания, все, что выходит за рамки задания требует дополнительной оплаты. Правки входят в стоимость в размере: максимум 10.
В результате выполненной работы, предоставляю макет в формате Фигма + все необходимые для верстки файлы (фото/картинки + шрифты)
Нужно для заказа:
- Заполнение бриф
- Описание желаемого результата;
- Пожелания по цветовой гамме, стилю;
- Необходимые файлы, картинки (если имеются);
- Другие пожелания на ваше усмотрение.
Портфолио
- Мобильное приложение по доставке еды37 просмотров
- Дизайн Landing Page268 просмотров
- Дизайн мобильного приложения56 просмотров
- Дизайн мобильного приложения59 просмотров
- Дизайн корпоративного сайта для колледжа Адилет29 просмотров
- Дизайн сайта Фильтров для воды31 просмотр
- Landing Page26 просмотров
- Дизайн корпоративного сайта14 просмотров
- Landing Page28 просмотров