Дизайн сайтов

Создам дизайн любого сайта, мобильное приложение в соответствии с вашими пожеланиями.

Выполнение дизайна и исправления осуществляются строго в рамках технического задания, все, что выходит за рамки задания требует дополнительной оплаты. Правки входят в стоимость в размере: максимум 10.

В результате выполненной работы, предоставляю макет в формате Фигма + все необходимые для верстки файлы (фото/картинки + шрифты)

Нужно для заказа:

- Заполнение бриф

- Описание желаемого результата;

- Пожелания по цветовой гамме, стилю;

- Необходимые файлы, картинки (если имеются);

- Другие пожелания на ваше усмотрение.