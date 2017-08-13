КАЧЕСТВЕННО и в короткие сроки наполню Ваш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН или сайт ЛЮБЫМ КОНТЕНТОМ.

Добавление товаров для интернет-магазина – от 10 руб. за 1 позицию.

– от 10 руб. за 1 позицию. Копи паст товаров или другой информации из сайта на сайт – от 5 руб.

– от 5 руб. Возможно изменение размеров фотографий, удаление водяных знаков.

Поиск и обработка различного вида информации в интернете.

Работа с прайсами.

К работе подхожу ответственно и внимательно .

. Строгое соблюдение сроков.