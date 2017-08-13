krest1991

Ярослав krest1991

 
32 годаУкраина/Каменское
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
КАЧЕСТВЕННО и в короткие сроки наполню Ваш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН или сайт ЛЮБЫМ КОНТЕНТОМ.
  • Добавление товаров для интернет-магазина – от 10 руб. за 1 позицию.
  • Копи паст товаров или другой информации из сайта на сайт – от 5 руб.
  • Возможно изменение размеров фотографий, удаление водяных знаков.
  • Поиск и обработка различного вида информации в интернете.
  • Работа с прайсами.
  • К работе подхожу ответственно и внимательно.
  • Строгое соблюдение сроков.
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $30от 1 дня
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