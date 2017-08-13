КАЧЕСТВЕННО и в короткие сроки наполню Ваш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН или сайт ЛЮБЫМ КОНТЕНТОМ.
- Добавление товаров для интернет-магазина – от 10 руб. за 1 позицию.
- Копи паст товаров или другой информации из сайта на сайт – от 5 руб.
- Возможно изменение размеров фотографий, удаление водяных знаков.
- Поиск и обработка различного вида информации в интернете.
- Работа с прайсами.
- К работе подхожу ответственно и внимательно.
- Строгое соблюдение сроков.
Наполнение сайтов
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от $30от 1 дня
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