krich

Денис Галюта krich

 
39 летУкраина/Северодонецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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Отзывы заказчиков
kandreyv
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Нужен темплейт для галереи или верстка
Денис очень сознательно и качественно подошел к работе, буду обращаться к нему и в дальнейшем. Рекомендую как адекватного и сознательного исполнителя! Спасибо за работу!
Андрей отличный заказчик, четкие указания никаких "подводных камней" в ТЗ. Андрей, спасибо за работу!
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