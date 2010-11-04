Портфолио
- Сайт городского такси http://eurotaxi.lg.ua/189 просмотров
- Фитнес-клуб http://gdz.lg.ua282 просмотра
- Агентство недвижимости http://infokvartira.com/107 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
13 лет назад
Денис очень сознательно и качественно подошел к работе, буду обращаться к нему и в дальнейшем. Рекомендую как адекватного и сознательного исполнителя! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Андрей отличный заказчик, четкие указания никаких "подводных камней" в ТЗ. Андрей, спасибо за работу!