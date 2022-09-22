kriiistina

Создаю качественный дизайн сайта

Прошла обучение в онлайн-школе yudaev.school курс "Веб-дизайн с WOW-эффектом". Кроме того, прошла курсы от FreeMAX "Основы работы с камерой" и "Обработка фотографий в Photoshop и Lightroom". В течение года проходила курс от Tilda. Есть опыт работы не только с Figma и Tilda, но и с Photoshop, Adobe illustrator, InDesign, Lightroom, Adobe After Effects, XMind.

Создаю дизайн лендингов, интернет-магазинов и адаптирую их на Tilda. Провожу брифинг с клиентами, составляю структуру и мудборд сайта, по необходимости обрабатываю фотографии и создаю графические элементы, оформляю презентации для клиентов.