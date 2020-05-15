Пишу на Python3 более 3-х лет. Сейчас занимаюсь разработкой ботов для телеграмм.

Пишу на Python3 более 3-х лет. Сейчас занимаюсь разработкой ботов для телеграмм. Имел опыт работы с базами данных и автоматической оплатой через онлайн кассы. Разрабатывал умные системы по типу умного дома на платформах arduino и esp8266. Большой опыт работы с паяльником и разработки собственных плат. Также могу моделировать простые детали в Autodesk Inventore и Fusion 360. Занимаюсь создание/ поддержанием сайтом.