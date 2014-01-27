Наталья Кривицкая krina55krina55
Опыт работы:
1. 1979-1996 Отдел АСУП, Российский Федеральный Ядерный Центр в г. Саров.
Принимала участие в разработке и внедрении ППП «Управление НИОКР».
2. 1998-2000 Сотрудник компании NSTLab, Нижний Новгород.
Участвовала в проекте по разработке AutoCAD, IntelliCAD.
3. 2000-2007- программист в «ЗАО INTEL АО» в г.Нижний Новгород.
4. 2007-настоящее время- Выполнение разовых заказов по созданию internet-проектов.
Образование: Высшее.
Закончила МФТИ, Факультет Управления и Прикладной Математики. 1972-1979.
Специальность: Автоматические системы управления.
В 2000 г. Получила сертификаты:
Denis' School basic course of English.
Denis' School advanced course of English
Профессиональные навыки:
Алгоритмические языки:
хорошие знания С, С++, Fortran, COBOL, PL/1.;
базовые знания Assembler, Pascal, Basic.
Интернет-технологии:
Хорошие знание Perl, JavaScript, HTML.
Базовые знания: PHP, ASP
Визуальные среды:
хорошие знания Win32 API, MS Visual C++.
Базы данных:
хорошее знание теории реляционных баз данных: Mysql, MS SQL, MS Access, IMS.
Операционные системы: MS DOS, Windows, Linux, IBM MAINFRAME.
Геометрическое моделирование: ACIS; Parasolid; SDS and ADS languages (Intellicad and AutoCAD); ObjectARX; OpenDWG.
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