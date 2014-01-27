krina55

Наталья Кривицкая krina55

 
68 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Интернет-технологии: Perl, JavaScript, HTML,PHP, ASP

Опыт работы:

1. 1979-1996 Отдел АСУП, Российский Федеральный Ядерный Центр в г. Саров.

Принимала участие в разработке и внедрении ППП «Управление НИОКР».

2. 1998-2000 Сотрудник компании NSTLab, Нижний Новгород.

Участвовала в проекте по разработке AutoCAD, IntelliCAD.

3. 2000-2007- программист в «ЗАО INTEL АО» в г.Нижний Новгород.

4. 2007-настоящее время- Выполнение разовых заказов по созданию internet-проектов.

Образование: Высшее.

Закончила МФТИ, Факультет Управления и Прикладной Математики. 1972-1979.

Специальность: Автоматические системы управления.

В 2000 г. Получила сертификаты:

Denis' School basic course of English.

Denis' School advanced course of English

Профессиональные навыки:

Алгоритмические языки:

хорошие знания С, С++, Fortran, COBOL, PL/1.;

базовые знания Assembler, Pascal, Basic.

Интернет-технологии:

Хорошие знание Perl, JavaScript, HTML.

Базовые знания: PHP, ASP

Визуальные среды:

хорошие знания Win32 API, MS Visual C++.

Базы данных:

хорошее знание теории реляционных баз данных: Mysql, MS SQL, MS Access, IMS.

Операционные системы: MS DOS, Windows, Linux, IBM MAINFRAME.

Геометрическое моделирование: ACIS; Parasolid; SDS and ADS languages (Intellicad and AutoCAD); ObjectARX; OpenDWG.

PHPJavascriptMySQLHTMLLinuxPerlAutoCAD